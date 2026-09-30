Journée de la vérité et de la réconciliation

En cette Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, la chroniqueuse Alexane Drolet souhaitait mettre de l'avant le fossé qui semble persister entre les politiciens et les Premières Nations, dont le taux de participation demeure très faible d'élection en élection.

Effectivement, entre 2007 et 2022, celui-ci s'élève à seulement 19 % dans les communautés autochtones, comparativement à 68 % pour l'ensemble du Québec sur la même période.

Écoutez la chroniqueuse Alexane Drolet faire le point, mercredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.