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Entrevue avec le chef du PLQ

Charles Milliard reste optimiste à quelques jours du vote

par Cogeco Média

Charles Milliard reste optimiste à quelques jours du vote
Le chef libéral Charles Milliard / Christopher Katsarov/ La Presse Canadienne

À cinq jours du scrutin du 5 octobre, le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, affirme être toujours dans la course malgré des sondages défavorables.

En entrevue au 98.5 avec Patrick Lagacé, il a insisté sur le fait que le nombre élevé d'électeurs indécis laisse la porte ouverte à des surprises.

Il s'est positionné comme l'alternative principale pour les Québécois opposés à un projet référendaire, reprochant à ses adversaires de s'éloigner des véritables priorités de la population.

À écouter

«À quatre ans de chicane, je propose quatre ans de solutions» -Charles Milliard

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
0:00
16:30

Un chef libéral confiant malgré les défis de la campagne

Au cours de cet échange, Charles Milliard a abordé plusieurs enjeux clés de son programme, notamment sa volonté de rationaliser les dépenses de l'État grâce à la modernisation technologique, d'accélérer la construction de logements préfabriqués et d'élargir l'accès aux soins de santé virtuels. 

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