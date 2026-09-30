Entrevue avec le chef du PLQ

À cinq jours du scrutin du 5 octobre, le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, affirme être toujours dans la course malgré des sondages défavorables.

En entrevue au 98.5 avec Patrick Lagacé, il a insisté sur le fait que le nombre élevé d'électeurs indécis laisse la porte ouverte à des surprises.

Il s'est positionné comme l'alternative principale pour les Québécois opposés à un projet référendaire, reprochant à ses adversaires de s'éloigner des véritables priorités de la population.