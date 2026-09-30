Québec 2026

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PSPP: «Les autres chefs reconnaissent en lui la personne à battre politiquement»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 septembre 2026 16:23

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
PSPP: «Les autres chefs reconnaissent en lui la personne à battre politiquement»
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

À l'approche du scrutin du 5 octobre, le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, se retrouve au cœur des attaques de ses adversaires politiques.

Si le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, l'a dépeint en chef «chicanier», Christine Fréchette a souligné ses volte-faces concernant certains enjeux.

Écoutez l'animatrice et chroniqueuse politique Nathalie Normandeau discuter des derniers rebondissements de la campagne électorale, mercredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

«Paul St-Pierre Plamondon a été sur la défensive aujourd'hui. Mais c'est une bonne nouvelle pour lui, parce que les autres chefs reconnaissent en lui la personne à battre sur le plan politique.»

Nathalie Normandeau

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