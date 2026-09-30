Québec 2026

À l'approche du scrutin du 5 octobre, le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, se retrouve au cœur des attaques de ses adversaires politiques.

Si le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, l'a dépeint en chef «chicanier», Christine Fréchette a souligné ses volte-faces concernant certains enjeux.

Écoutez l'animatrice et chroniqueuse politique Nathalie Normandeau discuter des derniers rebondissements de la campagne électorale, mercredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.