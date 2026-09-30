Effets des déclencheurs émotionnels ou musicaux

Le clown humanitaire et conférencier Guillaume Vermette a publié mardi un texte témoignant d'un moment touchant auprès de son ami et mentor Patch Adams, atteint d’Alzheimer depuis quelques années.

Il raconte qu'après un début de visite marquée par la confusion, une grimace complice d'un ami a subitement ravivé les souvenirs de Patch Adams, qui s'est remis à jouer, chanter et faire rire ses visiteurs.

Écoutez Guillaume Vermette, clown humanitaire, conférencier et coach de clown thérapeutique, et le Dr Jude Poirier, psychiatre et directeur scientifique délégué au Centre d'études sur la prévention de la maladie d’Alzheimer, en discuter mercredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.