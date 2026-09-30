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Effets des déclencheurs émotionnels ou musicaux

Alzheimer: les souvenirs de Patch Adams reviennent lors d'un moment touchant

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 septembre 2026 15:52

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Alzheimer: les souvenirs de Patch Adams reviennent lors d'un moment touchant
Gino Chouinard / Cogeco Média

Le clown humanitaire et conférencier Guillaume Vermette a publié mardi un texte témoignant d'un moment touchant auprès de son ami et mentor Patch Adams, atteint d’Alzheimer depuis quelques années.

Il raconte qu'après un début de visite marquée par la confusion, une grimace complice d'un ami a subitement ravivé les souvenirs de Patch Adams, qui s'est remis à jouer, chanter et faire rire ses visiteurs.

Écoutez Guillaume Vermette, clown humanitaire, conférencier et coach de clown thérapeutique, et le Dr Jude Poirier, psychiatre et directeur scientifique délégué au Centre d'études sur la prévention de la maladie d’Alzheimer, en discuter mercredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

«J'ai souvent entendu la phrase que l'Alzheimer touche le cerveau, mais jamais le cœur. Pour moi, le clown, c'est le langage du cœur.»

Guillaume Vermette

Le Dr Jude Poirier, chercheur spécialisé dans la maladie d'Alzheimer, explique de son côté comment certains déclencheurs émotionnels ou musicaux peuvent stimuler ces moments de lucidité soudains chez les patients.

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