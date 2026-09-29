Décision de la Cour suprême

La Cour suprême des États-Unis a rendu une décision, mardi, permettant au président Donald Trump de continuer d'expulser des migrants vers des pays qui ne sont pas les leurs.
Écoutez à ce sujet l'analyste et chercheuse de politique américaine Valérie Beaudoin au micro de Gino Chouinard.
Les sujets discutés;
- La Cour suprême autorise temporairement l’administration Trump à expulser des migrants vers des pays tiers comme Djibouti, le Soudan du Sud et le Rwanda, malgré des inquiétudes sur les droits humains;
- On aborde une affaire de viol collectif survenue en 2024 sur un campus de l’État de New York impliquant une fraternité, relancée par une poursuite civile et une enquête potentielle devant un grand jury.
- Jack Smith, l'ancien procureur spécial, défend ses poursuites contre Donald Trump devant des sénateurs républicains.