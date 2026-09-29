Premier gain de la saison des Canadiens

Peu inspirés en première période et souvent débordés pendant la seconde, les joueurs des Canadiens de Montréal ont néanmoins été opportunistes durant tout le match, mardi, et ils l’ont emporté 3-2 contre les Maple Leafs, à Toronto, en lever de rideau de la saison 2026-2027 de la Ligue nationale de hockey.
Précisément quatre mois après l'élimination du Tricolore en finale de l'Association de l'est contre les Hurricanes de la Caroline, Jakub Dobes ressemblait bigrement au gardien dominant des dernières séries éliminatoires.
Dobes a repoussé 26 des 28 tirs dirigés vers lui, dont plusieurs pas commodes décochés par Auston Mattews et le nouveau venu des Maple Leafs (0-1-0, 0 point), Kirill Marchenko.
Un autre qui avait des allures du printemps dernier, c'était Josh Anderson qui a inscrit un but et récolté une mention d'aide. Outre Anderson (1er), Zachary Bolduc (1er) et Alexandre Carrier (1er), qui a aussi récolté une aide, ont touché la cible pour les Canadiens (1-0-0, 2 points).
William Nylander, toujours un poison face à la formation montréalaise, a touché deux fois la cible. Sergeî Bobrobsky a fait face à 24 rondelles.
Si les Canadiens n'ont pas brillé en supériorité numérique avec aucun but en deux tentatives, ils ont en revanche excellé en blanchissant les Maple Leafs lors de trois occasions similaires.
Le Tricolore disputera son prochain match, samedi, à Pittsburgh, contre les Penguins.
Les Maple Leafs frappent tôt
Après une présentation des joueurs plutôt fade, les Maple Leafs prennent rapidement les devants par l'entremise de William Nylander, et ce, après seulement 48 secondes de jeu.
Un foudroyant tir de Nylander, certes, mais Jakub Dobes s'est agenouillé un peu vite. Acquis la veille des Blue Jackets, Kirill Marchenko obtient rapidement son premier point avec les Maple Leafs.
Dobes sauve les meubles par la suite en empêchant les Maple Leafs de doubler leur avance face à Auston Matthews.
Le Tricolore n'arrive pas à s'inscrire à la marque lors d'une supériorité numérique, mais Josh Anderson crée l'égalité quelques instants plus tard, à cinq contre cinq, en frappant une rondelle au vol à l'embouche du filet, à 10:53. Du beau travail de Kirby Dach sur la séquence.
Sergei Bobrovsky prive ensuite Anderson d'un doublé avec un grand écart.
Le Tricolore termine le premier engagement en force, lui qui a peiné plus souvent qu'à son tour durant ce premier tiers.
Dobes se signale dès le début du deuxième engagement en stoppant Marchenko avec brio.
Auteur du premier but du Tricolore, Josh Anderson est à l'origine du second, qui appartient à Zachary Bolduc, à 4:52.
Durant de longs moments par la suite, les hommes de Martin St-Louis sont débordés.
Ils font d'ailleurs face à un avantage numérique des Maple Leafs en fin d'engagement, mais en raison du travail de Dobes, les Canadiens retraitent au vestiaire avec une avance de 2-1.
Pour une troisième période de suite, Dobes fait face à un tir dangereux dès les premières secondes. Comme au deuxième tiers, il fait l'arrêt.
Les Canadiens ratent une belle occasion de tuer le match lorsqu'un tir de Juraj Slafkovsky frappe le poteau lors d'un avantage numérique, presque qu'à mi-chemin du tiers temps.
Ils doivent aussitôt se défendre lors d'une pénalité à Alexandre Texier, mais Dobes et Alexandre Carrier se dressent devant les Maple Leafs.
Et c'est ce même Carrier qui donne deux buts d'avance au Tricolore, quand une rondelle à tête chercheuse du défenseur se retrouve dans le filet des Maple Leafs, à 13:12.
Les Maple Leafs n'ont pas dit leur dernier mot et Nylander - encore lui -, réduit l'écart en se promenant dans l'enclave du but de Dobes sans que personne ne lui touche, à 15:46.
Les Maple Leafs se lancent à l'attaque à six contre cinq en fin de rencontre, mais Dobes résiste encore, ce qui mène à une escarmouche avec John Tavares lors de la sirène soulignant la fin du match.