Premier gain de la saison des Canadiens

Peu inspirés en première période et souvent débordés pendant la seconde, les joueurs des Canadiens de Montréal ont néanmoins été opportunistes durant tout le match, mardi, et ils l’ont emporté 3-2 contre les Maple Leafs, à Toronto, en lever de rideau de la saison 2026-2027 de la Ligue nationale de hockey.

Précisément quatre mois après l'élimination du Tricolore en finale de l'Association de l'est contre les Hurricanes de la Caroline, Jakub Dobes ressemblait bigrement au gardien dominant des dernières séries éliminatoires.

Dobes a repoussé 26 des 28 tirs dirigés vers lui, dont plusieurs pas commodes décochés par Auston Mattews et le nouveau venu des Maple Leafs (0-1-0, 0 point), Kirill Marchenko.

Un autre qui avait des allures du printemps dernier, c'était Josh Anderson qui a inscrit un but et récolté une mention d'aide. Outre Anderson (1er), Zachary Bolduc (1er) et Alexandre Carrier (1er), qui a aussi récolté une aide, ont touché la cible pour les Canadiens (1-0-0, 2 points).

William Nylander, toujours un poison face à la formation montréalaise, a touché deux fois la cible. Sergeî Bobrobsky a fait face à 24 rondelles.

Si les Canadiens n'ont pas brillé en supériorité numérique avec aucun but en deux tentatives, ils ont en revanche excellé en blanchissant les Maple Leafs lors de trois occasions similaires.

Le Tricolore disputera son prochain match, samedi, à Pittsburgh, contre les Penguins.

Les Maple Leafs frappent tôt

Après une présentation des joueurs plutôt fade, les Maple Leafs prennent rapidement les devants par l'entremise de William Nylander, et ce, après seulement 48 secondes de jeu.

Un foudroyant tir de Nylander, certes, mais Jakub Dobes s'est agenouillé un peu vite. Acquis la veille des Blue Jackets, Kirill Marchenko obtient rapidement son premier point avec les Maple Leafs.

Dobes sauve les meubles par la suite en empêchant les Maple Leafs de doubler leur avance face à Auston Matthews.

Le Tricolore n'arrive pas à s'inscrire à la marque lors d'une supériorité numérique, mais Josh Anderson crée l'égalité quelques instants plus tard, à cinq contre cinq, en frappant une rondelle au vol à l'embouche du filet, à 10:53. Du beau travail de Kirby Dach sur la séquence.