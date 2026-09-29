Répartition des sièges à venir

Lors de la dissolution de l'Assemblée nationale avant la campagne électorale, la répartition des sièges s'établissait comme suit à Québec: 79 députés pour la CAQ, 18 pour le Parti libéral, 11 pour Québec solidaire, 7 pour le PQ, ainsi que 10 indépendants.

Si l'on se fie aux sondages, le portrait de l'Assemblée nationale pourrait être grandement modifié lundi prochain.

Écoutez à ce sujet l'analyste politique Jonathan Valois au micro de l'animateur Gino Chouinard.

Selon les prévisions du site QC125, le Parti québécois pourrait obtenir 67 sièges, le Parti conservateur du Québec ferait une percée avec une quinzaine de sièges et la Coalition avenir Québec pourrait être rayée de la carte.