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Répartition des sièges à venir

Le portrait de l'Assemblée nationale pourrait être redessiné

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 29 septembre 2026 15:55

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Jonathan Valois
Jonathan Valois
Le portrait de l'Assemblée nationale pourrait être redessiné
Jonathan Valois / Cogeco Média

Lors de la dissolution de l'Assemblée nationale avant la campagne électorale, la répartition des sièges s'établissait comme suit à Québec: 79 députés pour la CAQ, 18 pour le Parti libéral, 11 pour Québec solidaire, 7 pour le PQ, ainsi que 10 indépendants.

Si l'on se fie aux sondages, le portrait de l'Assemblée nationale pourrait être grandement modifié lundi prochain.

Écoutez à ce sujet l'analyste politique Jonathan Valois au micro de l'animateur Gino Chouinard.

Selon les prévisions du site QC125, le Parti québécois pourrait obtenir 67 sièges, le Parti conservateur du Québec ferait une percée avec une quinzaine de sièges et la Coalition avenir Québec pourrait être rayée de la carte.

«On est rendu presque là avec la Coalition avenir Québec. On se pose des questions quant à savoir s'il y a une personne qui va pouvoir sauver son siège.»

Jonathan Valois

Jonathan Valois explique l'importance d'avoir des députés pour obtenir le statut de parti officiel, des budgets de recherche, des remboursements électoraux et un accès aux privilèges parlementaires.

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