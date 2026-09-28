Populaire sur Netflix

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«Meurtres de Lizzie Borden»: ce que la série vous cache

par 98.5

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 28 septembre 2026 12:03

Avec

Christian Page
Christian Page
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«Meurtres de Lizzie Borden»: ce que la série vous cache
L'actualité du paranormal avec Christian Page / Cogeco Média

La série Lizzie Borden (issue de l'univers Monsters sur Netflix) fait fureur avec des détails sanglants et mystérieux qui entourent un célèbre fait divers de 1892. Mais est-elle fidèle à la réalité? 

Le passionné d'histoire Christian Page a passé la série au peigne fin... 

Écoutez le journaliste et chroniqueur du paranormal, lundi matin à L'instinct Marie-Eve

«Ayons au moins la décence de rendre compte de leur histoire telle qu'elle s'est produite, et non pas d'inventer des éléments pour créer une espèce de fantasme.»

Christian Page

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