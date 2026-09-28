Populaire sur Netflix

La série Lizzie Borden (issue de l'univers Monsters sur Netflix) fait fureur avec des détails sanglants et mystérieux qui entourent un célèbre fait divers de 1892. Mais est-elle fidèle à la réalité?

Le passionné d'histoire Christian Page a passé la série au peigne fin...

Écoutez le journaliste et chroniqueur du paranormal, lundi matin à L'instinct Marie-Eve.