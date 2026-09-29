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Élections 2026

Monté en popularité du PCQ: «Une chose est sûre, on a gagné le débat des idées»

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Le Québec maintenant

le 29 septembre 2026 16:52

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Monté en popularité du PCQ: «Une chose est sûre, on a gagné le débat des idées»
Éric Duhaime met en avant des propositions comme la réduction de 47 milliards de dollars, des baisses d’impôts, l’abolition de taxes, et l’opposition à un référendum sur la souveraineté, tout en se disant prêt à collaborer avec le Parti québécois sur certains dossiers économiques. / La Presse Canadienne/Jacques Boissinot

Alors que la campagne électorale tire à sa fin, le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, multiplie les sorties sur le terrain et constate une hausse de l'appui envers sa formation politique.

Il estime que le message économique des conservateurs résonne auprès d'un grand nombre d'électeurs.

Écoutez le chef du Parti conservateur du Québec et candidat dans la circonscription de Bellechasse, Éric Duhaime, à ce sujet, mardi, lors de l’émission Le Québec maintenant.

En fin de parcours électoral, le chef conservateur mise notamment sur la question d'un éventuel projet indépendantiste mené par le Parti québécois pour rallier les électeurs hésitants.

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