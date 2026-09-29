Élections 2026

Alors que la campagne électorale tire à sa fin, le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, multiplie les sorties sur le terrain et constate une hausse de l'appui envers sa formation politique.

Il estime que le message économique des conservateurs résonne auprès d'un grand nombre d'électeurs.

Écoutez le chef du Parti conservateur du Québec et candidat dans la circonscription de Bellechasse, Éric Duhaime, à ce sujet, mardi, lors de l’émission Le Québec maintenant.

En fin de parcours électoral, le chef conservateur mise notamment sur la question d'un éventuel projet indépendantiste mené par le Parti québécois pour rallier les électeurs hésitants.