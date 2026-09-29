Impliqués dans plusieurs accidents

Un rapport de coroner concernant un accident mortel impliquant un septuagénaire relance la question entourant le privilège de conduire à un certain âge.

Les Coops de l’information relatent mardi le dossier de ce conducteur qui a foncé sur une ambulance à Lévis l’hiver dernier alors qu’il circulait à sens inverse.

Le septuagénaire, qui est décédé, s’était pourtant fait recommander par un médecin de ne plus conduire. Le suivi n’a toutefois jamais été fait auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec.

À la lumière de ce rapport, devrait-on resserrer la loi pour encadrer le privilège de conduire à un certain âge?

Écoutez Carl Nadeau, expert en conduite chez Michelin, en discuter avec Marie-Eve Tremblay à l’émission L'Instinct Marie-Eve.