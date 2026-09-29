 Aller au contenu
Lancement annulé

Nouveau modèle de ChatGPT: «L’outil cherchait à tromper ses évaluateurs»

par 98.5

0:00
4:01

Entendu dans

Lagacé le matin

le 29 septembre 2026 05:50

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Nouveau modèle de ChatGPT: «L’outil cherchait à tromper ses évaluateurs»
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

ChatGPT devait lancer dans les prochaines semaines son nouveau modèle d’intelligence artificielle, GPT 6.1 Astra. 

Pourquoi? Parce que l’outil sortait trop souvent de son cadre et cherchait à tromper ses évaluateurs, selon une étude de l’Institut de sécurité de l’IA, qui dépend du gouvernement britannique. 

Écoutez Frédéric Labelle, chroniqueur réseaux sociaux, parler du sujet qui retient le plus l’attention cette année au micro de Patrick Lagacé, mardi. 

«Ce qu’on a vu pendant les simulations, les essais de ce produit, c’est que l’outil a mené des cyberattaques spontanées, s’est fréquemment créé de fausses identités, a cherché à influencer un examinateur ou s’est introduit dans un logiciel en accès libre pour y mettre des logiciels malveillants.»

Frédéric Labelle

Vous aimerez aussi

Attente pour une chirurgie: «Le délai fait juste empiler d’autres problèmes»
Lagacé le matin
Attente pour une chirurgie: «Le délai fait juste empiler d’autres problèmes»
0:00
8:47
Immigrants: «Si on ne leur permet pas de s'intégrer, on va créer des ghettos»
Lagacé le matin
Immigrants: «Si on ne leur permet pas de s'intégrer, on va créer des ghettos»
0:00
8:11
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Remplacée par l’IA: «L’histoire est fictive, mais l’inquiétude est très réelle»
Rattrapage
Un cri du coeur d’une actrice fait réagir
Remplacée par l’IA: «L’histoire est fictive, mais l’inquiétude est très réelle»
Campagne «C’est à nous»: nos artistes célèbrent notre culture web
Rattrapage
Parodies et nostalgie
Campagne «C’est à nous»: nos artistes célèbrent notre culture web
Le CH sur Prime: «On va bénéficier de la technologie d'Amazon» -Alain Crête
Rattrapage
Le nouveau descripteur des matchs
Le CH sur Prime: «On va bénéficier de la technologie d'Amazon» -Alain Crête
Immigrants: «Si on ne leur permet pas de s'intégrer, on va créer des ghettos»
Rattrapage
La CAQ veut leur restreindre des services
Immigrants: «Si on ne leur permet pas de s'intégrer, on va créer des ghettos»
Le journalisme en 2026: «Il faut que tu mettes tes préjugés de côté»
Rattrapage
Livre «La vérité n’a pas de camp»
Le journalisme en 2026: «Il faut que tu mettes tes préjugés de côté»
Banni aux États-Unis: «On est résilient et on va continuer de se battre»
Rattrapage
Nouvelle campagne du Groupe Geloso
Banni aux États-Unis: «On est résilient et on va continuer de se battre»
Diffusion du hockey: pourquoi est-ce devenu si complexe et coûteux?
Rattrapage
Les dessous d'une longue négociation
Diffusion du hockey: pourquoi est-ce devenu si complexe et coûteux?
Attente pour une chirurgie: «Le délai fait juste empiler d’autres problèmes»
Rattrapage
Il songe à se tourner vers le privé
Attente pour une chirurgie: «Le délai fait juste empiler d’autres problèmes»
«Lancer des chaises, pour des enfants de 6, 7, 8 ans, c’est assez commun»
Rattrapage
Agressivité dans les écoles
«Lancer des chaises, pour des enfants de 6, 7, 8 ans, c’est assez commun»
«Une étape additionnelle pour franchir notre dépendance des États-Unis»
Rattrapage
28 millions de tonnes par an de gaz naturel
«Une étape additionnelle pour franchir notre dépendance des États-Unis»
«Il faut limiter les endroits de consommation pour pouvoir mieux contrôler»
Rattrapage
Alcool dans les arénas
«Il faut limiter les endroits de consommation pour pouvoir mieux contrôler»
Saison 2026-2027 du CH: «Il y a eu une croissance à l’interne»
Rattrapage
Premier match mardi soir à Toronto
Saison 2026-2027 du CH: «Il y a eu une croissance à l’interne»
«Les taux d'intérêt sont souvent influencés par des facteurs imprévisibles»
Rattrapage
Prédictions économiques
«Les taux d'intérêt sont souvent influencés par des facteurs imprévisibles»
Christine Fréchette et la «lassitude du général vaincu»
Rattrapage
Campagne électorale difficile
Christine Fréchette et la «lassitude du général vaincu»
Université Cornell: un présumé viol collectif dans une fraternité
Rattrapage
Une enquête virale
Université Cornell: un présumé viol collectif dans une fraternité