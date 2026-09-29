ChatGPT devait lancer dans les prochaines semaines son nouveau modèle d’intelligence artificielle, GPT 6.1 Astra.
Pourquoi? Parce que l’outil sortait trop souvent de son cadre et cherchait à tromper ses évaluateurs, selon une étude de l’Institut de sécurité de l’IA, qui dépend du gouvernement britannique.
Écoutez Frédéric Labelle, chroniqueur réseaux sociaux, parler du sujet qui retient le plus l’attention cette année au micro de Patrick Lagacé, mardi.
«Ce qu’on a vu pendant les simulations, les essais de ce produit, c’est que l’outil a mené des cyberattaques spontanées, s’est fréquemment créé de fausses identités, a cherché à influencer un examinateur ou s’est introduit dans un logiciel en accès libre pour y mettre des logiciels malveillants.»