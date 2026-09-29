Lancement annulé

ChatGPT devait lancer dans les prochaines semaines son nouveau modèle d’intelligence artificielle, GPT 6.1 Astra.

Pourquoi? Parce que l’outil sortait trop souvent de son cadre et cherchait à tromper ses évaluateurs, selon une étude de l’Institut de sécurité de l’IA, qui dépend du gouvernement britannique.

Écoutez Frédéric Labelle, chroniqueur réseaux sociaux, parler du sujet qui retient le plus l’attention cette année au micro de Patrick Lagacé, mardi.