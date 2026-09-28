Championnats du Monde Route UCI Montréal 2026

Une vague de ferveur et de fierté inégalée s'est emparée du Québec lors des Championnats du monde sur route de l'UCI selon le président de l'événement, Sébastien Arsenault.

Au terme d'une semaine de compétition intense marquée par le triomphe d'un coureur américain, l'organisation dresse un bilan extrêmement positif de cet événement d'envergure internationale qui a fait vibrer Montréal et la Rive-Sud.

Écoutez Sébastien Arsenault faire le bilan de l'événement, lundi, au micro de Mario Langlois.