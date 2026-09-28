 Aller au contenu
Championnats du Monde Route UCI Montréal 2026

Mondiaux de cyclisme: une foule « hallucinante » selon Sébastien Arsenault

par 98.5

0:00
11:34

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 28 septembre 2026 20:09

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Mondiaux de cyclisme: une foule « hallucinante » selon Sébastien Arsenault
L'organisation dresse un bilan extrêmement positif de cet événement d'envergure internationale qui a fait vibrer Montréal et la Rive-Sud. / THE CANADIAN PRESS/Peter McCabe

Une vague de ferveur et de fierté inégalée s'est emparée du Québec lors des Championnats du monde sur route de l'UCI selon le président de l'événement, Sébastien Arsenault.

Au terme d'une semaine de compétition intense marquée par le triomphe d'un coureur américain, l'organisation dresse un bilan extrêmement positif de cet événement d'envergure internationale qui a fait vibrer Montréal et la Rive-Sud. 

Écoutez Sébastien Arsenault faire le bilan de l'événement, lundi, au micro de Mario Langlois.

«On l'a démontré, on peux faire des grands rendez-vous, pas juste dans le sport [...]. Let's be bold, puis n'ayons pas peur des gros défis! »

Sébastien Arsenault

Vous aimerez aussi

J-1 : Les Canadiens en action dès mardi soir
Le Québec maintenant
J-1 : Les Canadiens en action dès mardi soir
0:00
5:42
Mondiaux de cyclisme: «Ça dépasse mes rêves les plus fous»
La commission
Mondiaux de cyclisme: «Ça dépasse mes rêves les plus fous»
0:00
12:00
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Saison des Canadiens: «Il n'y a plus de points faciles»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Début de saison du tricolore
Saison des Canadiens: «Il n'y a plus de points faciles»
Guillaume Boivin tire sa révérence à Montréal: «en paix avec ça»
Rattrapage
Cyclisme
Guillaume Boivin tire sa révérence à Montréal: «en paix avec ça»
Adieux émouvants à Toronto et début des séries éliminatoires
Rattrapage
Baseball majeur
Adieux émouvants à Toronto et début des séries éliminatoires
La crème de la boxe réunie pour Russ Anber: «un des plus grands» -Jérémy Filosa
Rattrapage
Nouveau livre pour la légende de la boxe.
La crème de la boxe réunie pour Russ Anber: «un des plus grands» -Jérémy Filosa
L'échange Knies-Marchenko: «je suis convaincu que les Leafs gagnent» Dany Dubé
Rattrapage
Transaction majeure dans la LNH
L'échange Knies-Marchenko: «je suis convaincu que les Leafs gagnent» Dany Dubé
Victoire des Ravens à Rio: «comme si on venait de gagner le Super Bowl»
Rattrapage
Football de la NFL
Victoire des Ravens à Rio: «comme si on venait de gagner le Super Bowl»
«Don Waddell a fait un tour de magie» - Jean-Luc Grand-Pierre
Rattrapage
Matthew Knies à Toronto
«Don Waddell a fait un tour de magie» - Jean-Luc Grand-Pierre
Kirill Marchenko chez les Leafs: «ça n'ébranle pas la hiérarchie dans l'Est.»
Rattrapage
Transaction entre Toronto et Colombus
Kirill Marchenko chez les Leafs: «ça n'ébranle pas la hiérarchie dans l'Est.»
«Je me sens proche et je suis fière. Il avait du guts» -Mélanie Villeneuve
Rattrapage
Fille de Gilles Villeneuve
«Je me sens proche et je suis fière. Il avait du guts» -Mélanie Villeneuve
Alouettes: «Mon amour pour le foot a vraiment commencé là»
Rattrapage
Un amour renouvellé pour son équipe
Alouettes: «Mon amour pour le foot a vraiment commencé là»
Le plafond salarial de la LNH augmenterait de 22% en deux ans
Rattrapage
Gros contrats en vue
Le plafond salarial de la LNH augmenterait de 22% en deux ans
Les fillms sportifs qui ont marqués des générations
Rattrapage
SlapShot, Rudy, Moneyball...
Les fillms sportifs qui ont marqués des générations
«Elle est où la limite entre l'abus de pouvoir et l'exigence?» -Éric Hoziel
Rattrapage
Jeune joueur dans le coma
«Elle est où la limite entre l'abus de pouvoir et l'exigence?» -Éric Hoziel
«Kaiden Guhle a très souvent battu les pronostics des médecins»
Rattrapage
Réhabilitation d'une blessure
«Kaiden Guhle a très souvent battu les pronostics des médecins»