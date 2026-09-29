Dossier de La Presse

Un parent, verre d’alcool à la main, pendant la pratique matinale de son enfant peut sembler une scène incongrue, mais elle est pourtant de plus en plus fréquente dans les arénas du Québec...
La Presse a dévoilé mardi un dossier sur la vente d’alcool dans les arénas et autour des plateaux sportifs qui fait craindre de plus en plus de débordements.
Plus de 100 arénas à travers la province détiennent un permis d’alcool.
La journaliste Ariane Lacoursière de La Presse s’est promenée pour recueillir des témoignages et chose certaine, la consommation d’alcool est un des enjeux les plus souvent soulevés par les entraîneurs et parents rencontrés.
Écoutez l’animateur Patrick Lagacé faire un tour d’horizon de l’actualité avec la journaliste Valérie Lebeuf, mardi, à Lagacé le matin.
«Ça fait dresser les cheveux sur la tête. [...] Le petit drink pendant la pratique, ça mène à toute sorte de dérapage. [...] On sait que les parents sont déjà excessifs. Qu’est-ce qui arrive quand tu as un verre de plus dans le nez? Ou deux? Ou trois? Peut-on se dire collectivement que ce n’est peut-être pas une bonne idée d’avoir un bar dans les arénas?»
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