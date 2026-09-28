Entre un échange d'envergure qui secoue la Ligue nationale de hockey et l'absence d'Oliver Kapanen chez les Canadiens de Montréal à la veille du grand coup d'envoi de la saison, les passionnés de sport sont servis.

Écoutez le survol de l'actualité sportive avec l'animateur de Bonsoir les sportifs, Jérémie Rainville, jeudi soir, en début d'émission.

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