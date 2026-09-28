Des destinations qui sortent du lot

Selon le rapport Expat Insider 2026, c’est au Panama, au Mexique et en Thaïlande que les expatriés se plairaient le plus.

Ce classement recense les avis de 8 000 répondants en fonction de plusieurs critères comme le logement, le réseau internet, la communauté…

Le Canada se place à la 27e position, des facteurs comme la météo ou encore le coût de la vie faisant pencher la balance vers le bas du palmarès.

Écoutez la chroniqueuse Fadwa Lapierre analyser ce classement, lundi, au micro de Gino Chouinard.