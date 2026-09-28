Championnats du Monde Route UCI 2026

Lors du Championnat du monde 2026 de course sur route masculine à Montréal, deux amateurs de cyclisme ont mis la main sur une gourde lancée par le gagnant de la course, l'Américain Brandon McNulty.

Au départ, ils prévoyaient conserver l'item comme simple souvenir. Après réflexion, ils ont décidé de publier une vidéo sur les réseaux sociaux afin de partager leurs impressions sur le contenu de la gourde du champion.

Écoutez Guillaume Chatel, spectateur présent lors de la course, partager son anecdote, lundi après-midi, à l'émission Le Québec maintenant.