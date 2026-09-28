Une docteure sonne l’alerte

Le système de santé québécois favorise-t-il une dépendance excessive aux médicaments pour régler des problèmes sociétaux plus profonds?

C’est en tout cas ce que souhaite dénoncer la docteure Marie-Ève Goyer, qui s’inquiète de la surprescription de psychostimulants chez les jeunes pour le TDAH et d'Ozempic pour le surpoids.

Selon elle, cette crise est reliée à un modèle québécois axé sur le rendement qui pousse à prescrire plutôt qu'à offrir un suivi multidisciplinaire.

Écoutez la docteure Marie-Ève Goyer, médecin de famille, cheffe médicale des services en dépendance et en itinérance du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, analyser la situation, lundi, au micro de Gino Chouinard.