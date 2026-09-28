Le vélo à l’honneur

Montréal était en mode vélo dans les derniers jours en raison de la tenue des Championnats mondiaux de cyclisme.

C’est l’américain Brandon McNulty qui a triomphé chez les hommes dimanche alors que la néerlandaise Demi Vollering a été sacrée championne du monde samedi.

Écoutez Jean-Michel Bourque, chroniqueur sportif, revenir sur cet évènement de grande envergure au micro de Patrick Lagacé, lundi.

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