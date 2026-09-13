Début de la cinquième saison

Une des séries dramatiques les plus attendues au Québec, STAT, est de retour dès lundi.

À l'occasion de sa cinquième saison, l'autrice de STAT, Marie-Andrée Labbée en profite pour remercier l'appui du public à la série, qui ne s'essoufle pas, contrariement à d'autres émissions de télévision.

Écoutez Marie-Andrée Labbée, autrice de STAT, se réjouir de l'appui du public à Signé Lévesque.