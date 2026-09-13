Début de la cinquième saison

Une des séries dramatiques les plus attendues au Québec, STAT, est de retour dès lundi.
À l'occasion de sa cinquième saison, l'autrice de STAT, Marie-Andrée Labbée en profite pour remercier l'appui du public à la série, qui ne s'essoufle pas, contrariement à d'autres émissions de télévision.
Écoutez Marie-Andrée Labbée, autrice de STAT, se réjouir de l'appui du public à Signé Lévesque.
«Nous, on a la chance d'avoir changé de format. Ça aurait pu être catastrophique, mais dans notre cas, ça s'est bien passé et ça a donné un nouveau souffle. Moi, comme scénariste, ça m'a donné un nouveau souffle, c'est sûr, parce que changer de format, ça permet d'avoir plus d'argent plus de temps.»