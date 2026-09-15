Trois prix Gémeaux pour France Beaudoin

France Beaudoin a remporté trois prix Gémeaux, dimanche, pour ses rôles d’animatrice dans En direct de l’univers, Pour emporter et J’ai souvenir encore.

Des rôles d'animatrice fort différents, au demeurant.

Écoutez la longue entrevue de France Beaudoin avec Gino Chouinard et toute l'équipe.

L'animatrice n'a jamais voulu être étiquetée dans un quelconque rôle.

«Je me trouve privilégiée d'être capable de faire des trucs différents sans être étiquetée, sans être encarcanée dans un seul style. Parce que souvent, on nous donne une track ou on prend une track, puis on reste là. Moi, j'ai toujours refusé ça.»