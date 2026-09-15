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Trois prix Gémeaux pour France Beaudoin

«Je me trouve privilégiée d'être capable de faire des trucs différents»

par 98.5

0:00
17:55

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 15 septembre 2026 18:33

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp

et autres

«Je me trouve privilégiée d'être capable de faire des trucs différents»
France Beaudoin dans les studios du 98.5 FM / Cogeco Média

France Beaudoin a remporté trois prix Gémeaux, dimanche, pour ses rôles d’animatrice dans En direct de l’univers, Pour emporter et J’ai souvenir encore.

Des rôles d'animatrice fort différents, au demeurant.

Écoutez la longue entrevue de France Beaudoin avec Gino Chouinard et toute l'équipe.

L'animatrice n'a jamais voulu être étiquetée dans un quelconque rôle.

«Je me trouve privilégiée d'être capable de faire des trucs différents sans être étiquetée, sans être encarcanée dans un seul style. Parce que souvent, on nous donne une track ou on prend une track, puis on reste là. Moi, j'ai toujours refusé ça.»

«On m'a souvent demandé: qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu veux faire? Es-tu journaliste? Es-tu animatrice? Puis, j'ai toujours refusé ces étiquettes-là, quitte à ne pas être spécialisée dans rien, mais être curieuse dans tout.»

France Beaudoin

Les sujets discutés

  • L'authenticité et la polyvalence de France Beaudoin;
  • Elle présente la série Prescription musicale sur Explora, dès le 16 octobre, qui explore les liens entre musique et science;
  • Animatrice boulimique: «Je n'ai pas l'intention de lever le pied»
  • France Beaudoin valorise le bien-être de ses équipes et l’audace créative, tout en maintenant des standards élevés.
France Beaudoin/Cogeo média

Source: France Beaudoin/Cogeo média

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