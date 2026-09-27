Actualités sportives

Le Canadien de Montréal a officiellement conclu sa phase de matchs préparatoires samedi soir, signant une victoire de 4-2 contre les Sénateurs d'Ottawa au Centre Bell, tandis qu'une formation B s'inclinait 4-3 au même moment à Ottawa.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril faire le point, dimanche matin, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
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