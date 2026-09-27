 Aller au contenu
Actualités sportives

Les Canadiens terminent leur période préparatoire sur une note positive

par 98.5

0:00
2:29

Entendu dans

Signé Lévesque

le 27 septembre 2026 08:11

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Jean-François Baril
Jean-François Baril
Les Canadiens terminent leur période préparatoire sur une note positive
Les Canadiens terminent leur période préparatoire sur une note positive / Christopher Katsarov / La Presse canadienne

Le Canadien de Montréal a officiellement conclu sa phase de matchs préparatoires samedi soir, signant une victoire de 4-2 contre les Sénateurs d'Ottawa au Centre Bell, tandis qu'une formation B s'inclinait 4-3 au même moment à Ottawa.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril faire le point, dimanche matin, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

Autres sujets abordés :

  • Leylah Annie Fernandez a remporté à Singapour son premier titre en 2026.
  • Chute spectaculaire impliquant 16 coureuses aux Championnats mondiaux de cyclisme, dont la Québécoise Magdeleine Vallières Mill.
  • Victoire du CF Montréal par la marque de 3-1 au Stade Saputo.

Vous aimerez aussi

Camp d’entraînement du CH: Martin St-Louis «place la barre dès le début»
Les amateurs de sports
Camp d’entraînement du CH: Martin St-Louis «place la barre dès le début»
0:00
21:04
Macklin Celebrini nommé capitaine des Sharks
Le hockey des Canadiens
Macklin Celebrini nommé capitaine des Sharks
0:00
9:47
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Voyager avec des médicaments: attention aux interdictions strictes à l'étranger
Rattrapage
Chronique voyage
Voyager avec des médicaments: attention aux interdictions strictes à l'étranger
«C'est la première fois qu'on m'honore comme auteur-compositeur» -Roch Voisine
Rattrapage
Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens
«C'est la première fois qu'on m'honore comme auteur-compositeur» -Roch Voisine
Faut-il toujours respecter les dernières volontés d'un défunt?
Rattrapage
Inspiré de l'exemple de Franz Kafka
Faut-il toujours respecter les dernières volontés d'un défunt?
13 nominations pour Madonna au Video Music Awards
Rattrapage
Chronique culturelle
13 nominations pour Madonna au Video Music Awards
«L'idée c'est de revaloriser le plus possible cette école-là»
Rattrapage
La Semaine pour l'école publique
«L'idée c'est de revaloriser le plus possible cette école-là»
Quels sont les enjeux oubliés de la campagne?
Rattrapage
Élections provinciales
Quels sont les enjeux oubliés de la campagne?
Doigt retrouvé à Trois-Rivières: le résultat d'un triste drame humain
Rattrapage
Précarité extrême
Doigt retrouvé à Trois-Rivières: le résultat d'un triste drame humain
Mirador de Jean-Michel Blais: «C'est de loin son album le plus éclaté»
Rattrapage
4e album en carrière pour le pianiste
Mirador de Jean-Michel Blais: «C'est de loin son album le plus éclaté»
Ouverture du vote par anticipation: toujours beaucoup d'électeurs indécis
Rattrapage
Revue de presse
Ouverture du vote par anticipation: toujours beaucoup d'électeurs indécis
Les couleurs sont-elles en voie de disparition progressive?
Rattrapage
Voitures, maisons, vêtements, etc.
Les couleurs sont-elles en voie de disparition progressive?
«Ce qui est remis en cause là-dedans, c'est la littérature carrément»
Rattrapage
Controverse entourant l'auteur Thélyson Orélien
«Ce qui est remis en cause là-dedans, c'est la littérature carrément»
Plagiat ou coïncidence? Des succès musicaux qui se ressemblent
Rattrapage
Chronique culturelle
Plagiat ou coïncidence? Des succès musicaux qui se ressemblent
Pourquoi les écureuils sont-ils partout dans nos villes?
Rattrapage
Chronique historique
Pourquoi les écureuils sont-ils partout dans nos villes?
«C'est majeur, ça dépasse le monde littéraire» -Marie-France Bazzo
Rattrapage
Scandale entourant l'auteur Thélyson Orélien
«C'est majeur, ça dépasse le monde littéraire» -Marie-France Bazzo