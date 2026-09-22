Kirby Dach est-il en danger?

La progression de Florian Xhekaj met en danger la présence de Kirby Dach dans l'alignement, selon Dany Dubé.

Selon l'analyste du hockey du Canadien au réseau Cogeco Média, Kirby Dach peine à trouver son identité, tandis que Florian Xhekaj semble la saisir de plus en plus.

Le temps presse pour Kirby Dach!

Écoutez les explications de l'analyste Dany Dubé, mardi, au micro de l'animateur Mario Langlois.