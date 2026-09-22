Kirby Dach est-il en danger?

La progression de Florian Xhekaj met en danger la présence de Kirby Dach dans l'alignement, selon Dany Dubé.
Selon l'analyste du hockey du Canadien au réseau Cogeco Média, Kirby Dach peine à trouver son identité, tandis que Florian Xhekaj semble la saisir de plus en plus.
Le temps presse pour Kirby Dach!
Écoutez les explications de l'analyste Dany Dubé, mardi, au micro de l'animateur Mario Langlois.
« Il y a des joueurs qui devraient avoir le couteau entre les dents et qui jouent un leur carrière à Montréal. S'ils veulent rester à Montréal, c'est le temps de le démontrer. Hier, Dach a tué beaucoup de jeux, soit en ne prenant pas de bonnes décisions, soit en les précipitant, ou à l'inverse, en gardant la rondelle trop longtemps. Il n'y a pas de feu dans son jeu. Tu comprends? Pour moi c'est important : si cette équipe-là veut continuer de progresser, ça prend du feu dans le jeu des joueurs.»