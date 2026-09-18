Malgré sa dernière fin de saison mitigée

Le deuxième entraînement des Canadiens s'est déroulé vendredi, moment lors duquel Martin St-Louis a exprimé sa satisfaction de voir une bonne dynamique entre ses joueurs, qui se sont entraînés ensemble cet été.

L'entraîneur-chef du Tricolore voit aussi Oliver Kapanen comme deuxième joueur de centre en vue de l'imminente saison régulière, rapporte le journaliste Jeremy Filosa.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles, Jeremy Filosa, présenter les nouvelles sportives du jour, ce vendredi, aux Amateurs de sports.

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