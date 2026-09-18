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Malgré sa dernière fin de saison mitigée

2e joueur de centre: «Martin St-Louis se dit à l'aise avec Kapanen à ce poste»

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 18 septembre 2026 19:48

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
2e joueur de centre: «Martin St-Louis se dit à l'aise avec Kapanen à ce poste»
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Le deuxième entraînement des Canadiens s'est déroulé vendredi, moment lors duquel Martin St-Louis a exprimé sa satisfaction de voir une bonne dynamique entre ses joueurs, qui se sont entraînés ensemble cet été.

L'entraîneur-chef du Tricolore voit aussi Oliver Kapanen comme deuxième joueur de centre en vue de l'imminente saison régulière, rapporte le journaliste Jeremy Filosa.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles, Jeremy Filosa, présenter les nouvelles sportives du jour, ce vendredi, aux Amateurs de sports.

Autres sujets abordés

  • Les grandes compétitions des Championnats du monde de cyclisme débutent cette fin de semaine;
  • «Les Alouettes commencent à montrer des signes de fatigue»;
  • Les Blue Jays à deux matchs d'une place en séries;
  • Le CF Montréal va tenter de «revenir dans la colonne des victoires» samedi contre le Columbus Crew.
  • Les Roses de Montréal en action du côté de Vancouver, contre le Rise FC, samedi;
  • Le FC Supra a accordé un contrat à l'ancien joueur de l'Impact de Montréal, Jack McInerney.

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