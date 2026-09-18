Débat animé dans l'équipe des Amateurs de sports

Le joueur des Blue Jackets de Columbus, Kirill Marchenko, a fait réagir dans la LNH après avoir dit aimer jouer au hockey... tout en laissant planer le doute quant à son attachement envers sa propre équipe.

Si Mario Langlois pencherait plutôt vers la solution de le suspendre de la formation, Geneviève Tardif et Éric Hoziel semblent trouver cette mesure un peu draconienne.

Écoutez le chroniqueur Éric Hoziel et la chroniqueuse Geneviève Tardif, aborder le tout, vendredi, au micro de l'animateur Mario Langlois.

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