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Débat animé dans l'équipe des Amateurs de sports

Kirill Marchenko et son attitude envers les Blue Jackets: «Je le suspendrais!»

par 98.5

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 18 septembre 2026 19:22

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Geneviève Tardif
Geneviève Tardif

et autres

Kirill Marchenko et son attitude envers les Blue Jackets: «Je le suspendrais!»
Kirill Marchenko et son attitude avec les Blue Jackets: «Je le suspendrais!» / AP Photo / Paul Vernon

Le joueur des Blue Jackets de Columbus, Kirill Marchenko, a fait réagir dans la LNH après avoir dit aimer jouer au hockey... tout en laissant planer le doute quant à son attachement envers sa propre équipe.

Si Mario Langlois pencherait plutôt vers la solution de le suspendre de la formation, Geneviève Tardif et Éric Hoziel semblent trouver cette mesure un peu draconienne.

Écoutez le chroniqueur Éric Hoziel et la chroniqueuse Geneviève Tardif, aborder le tout, vendredi, au micro de l'animateur Mario Langlois.

Autre sujet abordé

  • Martin St-Louis est le meilleur entraîneur-chef dans la LNH, croit Geneviève Tardif.

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