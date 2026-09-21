Le hockey des Canadiens

Les Canadiens de Montréal disputent un troisième match préparatoire, lundi, cette fois du côté de Trois-Rivières, dans le cadre du concours Kraft Hockeyville, remporté par la municipalité de Saint-Boniface. Ils affrontent pour l'occasion les Sénateurs d'Ottawa.
Les joueurs ont reçu un bel accueil des partisans, lundi matin, à leur arrivée à Trois-Rivières. Deux joueurs du Tricolore, Samuel Montembeault et Zachary Bolduc, sont originaires du coin.
Au niveau de l'alignement, Martin St-Louis présentera, au grand plaisir des amateurs, une formation compétitive, avec entre autres Nick Suzuki, Ivan Demidov et Cole Caufield. Du côté des recrues, le défenseur David Reinbacher sera jumelé à Lane Hutson, alors que Florian Xhekaj sera au centre du quatrième trio.
Les gardiens Samuel Montembeault et Jakub Dobes se partageront le filet.
Écoutez le match entre les Sénateurs d'Ottawa et les Canadiens de Montréal, à Trois-Rivières, lundi dès 19h, avec Martin McGuire et Dany Dubé au 98.5 et Yanick St-Denis et Marc Legault au 104,7 Outaouais.
Déroulement de la rencontre
Première période
Le natif de Trois-Rivières, Zachary Bolduc, est désigné pour la mise au jeu protocolaire sous les acclamations de la foule.
William Eklund gâche rapidement la fête lorsqu'il accepte une passe de Dylan Cozens derrière le filet pour inscrire les Sénateurs au pointage, à 2:29.
À la reprise du jeu, Adam Engstrom est chassé pour obstruction à l'endroit de Fabian Zetterlund.
But! Jayden Struble fait oublié ses erreurs défensives et créer l'égalité avec un bon tir du poignet, à 4:43.
Le CH retourne en désavantage numérique, cette fois c'est Cole Caufield qui est puni pour avoir fait trébucher.
L'avantage numérique des Sens est de courte durée: Drake Batherson s'en va au cachot pour avoir accroché Arber Xhekaj.
À 4:00, Alexandre Texier s'amène seul devant Samuel Ersson, mais le gardien suédois ne mord pas et effectue l'arrêt.
En fin de période, à 18:30, l'ancien du CH Samuel Blais s'échappe devant Montembeault, mais le déplacement du gardien est impeccable et l'égalité persiste.
Après 20 minutes de jeu à Trois-Rivières, c'est l'égalité 1 à 1 entre les Sénateurs et les Canadiens. Le Tricolore a dominé au chapitre des tirs au but avec 14 lancers contre seulement 4 pour les Sens.
Deuxième période
En début de période, Alexandre Texier fait une belle percée en zone offensive et force Shane Pinto à l'accrocher. Ce dernier est puni.
À 4:07, le CH bourdonne autour du filet de Samuel Ersson. Le quatrième trio de Florian Xhekaj se fait insistant et, ensuite, c'est Oliver Kapanen et Juraj Slafkovsky qui réalisent une belle pièce de jeu, sans toutefois trouver le fond du filet.
Alexandre Texier connaît un fort match et réalise une magnifique feinte en entrée de zone pour déjouer le défenseur des Sénateurs, mais son tir est bloqué par le gardien suédois.
À 9:12, Brett Berard envoie la rondelle dans les gradins. Il est chassé pour avoir retardé le match. L'infériorité numérique du Tricolore fait bien son travail et contrôle l'attaque massive des Sénateurs.
À 13:47, Zachary Bolduc en donne plus que le client en demande auprès de Ridly Greig et ça ne passe pas auprès des officiels. Il s'agit d'une quatrième infraction pour les Canadiens dans cette rencontre.
Jakub Dobes s'amène dans le match. Samuel Montembeault a connu une bonne première moitié de match, bloquant 7 des 8 tirs dirigés vers lui.
Durant les arrêts de jeu, Djibril Toure est chassé pour conduite antisportive.
L'intensité monte d'un cran en fin de période alors que le nombre de mises en échecs et de brasse-camarades après le sifflet entre les deux équipes augmente.
Avec 12 secondes restantes au deuxième engagement, Dylan Cozens se faufile devant le filet parvient à loger la rondelle derrière Jakub Dobes.
Après 40 minutes de jeu, les Sénateurs ont pris les devants 2 à 1.
Troisième période
Les deux équipes s'échangent la possession du disque en début de période et les arrêts de jeu se font rares.
À 11:03, le défenseur des Sénateurs Ben Hutton est chassé deux minutes pour avoir accroché.
But! À 12:00, Cole Caufield complète une belle pièce de jeu avec Lane Hutson et surprend Samuel Ersson d'un tir rapide entre les jambières. L'égalité est créée.
À 15:28, Hayden Hodgson retient la bâton d'Arber Xhekaj à son retour au banc et offre un cinquième avantage numérique aux Canadiens.
Aussitôt cette infraction écoulée, le défenseur format géant Tyler Kleven assène un coup de bâton à Zachary Bolduc. La supériorité numérique se poursuit pour le CH.
L'attaque massive ne parvient pas à trouver le but gagnant. Direction période de prolongation.
Prolongation
Le trio qui terrorise les équipes en prolongation, Cole Caufield, Nick Suzuki et Lane Hutson sont sur la glace pour débuter cette période de trois contre trois.
Jakub Dobes réalise un bel arrêt au dépend de Jordan Spence.
Andre Burakovsky s'échappe, mais le gardien du Tricolore ferme la porte à deux reprises.
But! Qui d'autre que Cole Caufield pour donner la victoire en prolongation avec un tir du poignet qui ne laisse aucune chance à Samuel Ersson.
Les Canadiens signent une victoire de 3 à 2 devant la foule à Trois-Rivières.