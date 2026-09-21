Le hockey des Canadiens

Les Canadiens de Montréal disputent un troisième match préparatoire, lundi, cette fois du côté de Trois-Rivières, dans le cadre du concours Kraft Hockeyville, remporté par la municipalité de Saint-Boniface. Ils affrontent pour l'occasion les Sénateurs d'Ottawa.

Les joueurs ont reçu un bel accueil des partisans, lundi matin, à leur arrivée à Trois-Rivières. Deux joueurs du Tricolore, Samuel Montembeault et Zachary Bolduc, sont originaires du coin.

Au niveau de l'alignement, Martin St-Louis présentera, au grand plaisir des amateurs, une formation compétitive, avec entre autres Nick Suzuki, Ivan Demidov et Cole Caufield. Du côté des recrues, le défenseur David Reinbacher sera jumelé à Lane Hutson, alors que Florian Xhekaj sera au centre du quatrième trio.

Les gardiens Samuel Montembeault et Jakub Dobes se partageront le filet.

Écoutez le match entre les Sénateurs d'Ottawa et les Canadiens de Montréal, à Trois-Rivières, lundi dès 19h, avec Martin McGuire et Dany Dubé au 98.5 et Yanick St-Denis et Marc Legault au 104,7 Outaouais.