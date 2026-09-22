Après les succès du printemps 2026

S'il croit aux chances de l'équipe d'aspirer aux grands honneurs, José Théodore lance une mise en garde aux joueurs et amateurs du Tricolore.

Ce n'est pas parce que le Canadien a eu du succès au printemps dernier qu'il est certain que la prochaine saison sera tout aussi fructueuse.

Écoutez les explications de José Théodore, mardi, au micro de l'animateur Mario Langlois.