Après les succès du printemps 2026

S'il croit aux chances de l'équipe d'aspirer aux grands honneurs, José Théodore lance une mise en garde aux joueurs et amateurs du Tricolore.
Ce n'est pas parce que le Canadien a eu du succès au printemps dernier qu'il est certain que la prochaine saison sera tout aussi fructueuse.
Écoutez les explications de José Théodore, mardi, au micro de l'animateur Mario Langlois.
«À un moment donné, il faut arrêter de parler de l'année passée. Faut arrêter! Ils ont été bons, ils ont fait des miracles... Bravo! C'est du bagage. Mais à un moment donné, il faut passer à autre chose. Je trouve qu'on en parle un petit peu trop.»
Autre sujet abordé
- «Pour la première fois depuis Carey Price, on peut avoir confiance en nos gardiens», affrime José Théodore.