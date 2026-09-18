Une pause après 40 ans de carrière

Après 40 ans dans la LNH comme entraîneur, Jacques Martin estime qu'il est peut-être temps de prendre une pause, mais il n'est pas prêt pour autant à prendre sa retraite.

Au micro de Mario Langlois, celui qui a entraîné huit équipes de la Ligue nationale, comme entraîneur-chef et entraîneur-adjoint dont les Canadiens de Montréal, explique qu'il est toujours impliqué dans le milieu du hockey.

Il va régulièrement assister à des matchs pour continuer à se mettre dans le bain du sport qui l'a fait vivre toute sa vie.

Écoutez la grande entrevue de l'animateur des Amateurs de sports, Mario Langlois, avec l'ancien entraîneur des Canadiens de Montréal et de nombreuses autres équipes de la LNH, Jacques Martin, vendredi.

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