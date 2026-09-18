Une pause après 40 ans de carrière

Après 40 ans dans la LNH comme entraîneur, Jacques Martin estime qu'il est peut-être temps de prendre une pause, mais il n'est pas prêt pour autant à prendre sa retraite.
Au micro de Mario Langlois, celui qui a entraîné huit équipes de la Ligue nationale, comme entraîneur-chef et entraîneur-adjoint dont les Canadiens de Montréal, explique qu'il est toujours impliqué dans le milieu du hockey.
Il va régulièrement assister à des matchs pour continuer à se mettre dans le bain du sport qui l'a fait vivre toute sa vie.
Écoutez la grande entrevue de l'animateur des Amateurs de sports, Mario Langlois, avec l'ancien entraîneur des Canadiens de Montréal et de nombreuses autres équipes de la LNH, Jacques Martin, vendredi.
Les sujets discutés:
- Jacques Martin a commencé en 1986 sa carrière d'entraîneur dans la LNH;
- «Le seul regret que j’ai avec les Sénateurs, c’est de ne pas avoir gagné une Coupe Stanley»;
- Séries 2026 : «J’étais impressionné par la performance des Canadiens»;
- «J’étais très exigeant avec les joueurs, mais je n’ai jamais lancé un joueur devant les médias»;
- «Comme coach, ta préoccupation, c’est d'aller chercher le meilleur de ton joueur»;
- Anecdote sur un couvre-feu qu'il n'a pas respecté en Floride et qui l'a mené... à se cacher derrière un arbre!;
- «Je n’ai jamais travaillé avec la peur de me faire renvoyer»;
- Son admiration pour Sidney Crosby et son talent.