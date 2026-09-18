 Aller au contenu
Une pause après 40 ans de carrière

«J'ai encore la passion de voir les matchs, d'être impliqué» -Jacques Martin

par 98.5

0:00
1:12:39

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 18 septembre 2026 21:57

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«J'ai encore la passion de voir les matchs, d'être impliqué» -Jacques Martin
Jacques Martin / Cogeco Média

Après 40 ans dans la LNH comme entraîneur, Jacques Martin estime qu'il est peut-être temps de prendre une pause, mais il n'est pas prêt pour autant à prendre sa retraite.

Au micro de Mario Langlois, celui qui a entraîné huit équipes de la Ligue nationale, comme entraîneur-chef et entraîneur-adjoint dont les Canadiens de Montréal, explique qu'il est toujours impliqué dans le milieu du hockey.

Il va régulièrement assister à des matchs pour continuer à se mettre dans le bain du sport qui l'a fait vivre toute sa vie.

Écoutez la grande entrevue de l'animateur des Amateurs de sports, Mario Langlois, avec l'ancien entraîneur des Canadiens de Montréal et de nombreuses autres équipes de la LNH, Jacques Martin, vendredi.

Les sujets discutés:

  • Jacques Martin a commencé en 1986 sa carrière d'entraîneur dans la LNH;
  • «Le seul regret que j’ai avec les Sénateurs, c’est de ne pas avoir gagné une Coupe Stanley»;
  • Séries 2026 : «J’étais impressionné par la performance des Canadiens»;
  • «J’étais très exigeant avec les joueurs, mais je n’ai jamais lancé un joueur devant les médias»;
  • «Comme coach, ta préoccupation, c’est d'aller chercher le meilleur de ton joueur»;
  • Anecdote sur un couvre-feu qu'il n'a pas respecté en Floride et qui l'a mené... à se cacher derrière un arbre!;
  • «Je n’ai jamais travaillé avec la peur de me faire renvoyer»;
  • Son admiration pour Sidney Crosby et son talent.

Vous aimerez aussi

«Je me garde des petites réserves sur Chris Kreider» -Martin McGuire
Lagacé le matin
«Je me garde des petites réserves sur Chris Kreider» -Martin McGuire
0:00
5:34
Un ménage à trois chez les gardiens du Canadien?
Le Québec maintenant
Un ménage à trois chez les gardiens du Canadien?
0:00
4:47
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«C'était le joueur qui sortait du moule» -Éric Hoziel
Rattrapage
L'antiraciste Colin Kaepernick lance un livre
«C'était le joueur qui sortait du moule» -Éric Hoziel
2e joueur de centre: «Martin St-Louis se dit à l'aise avec Kapanen à ce poste»
Rattrapage
Malgré sa dernière fin de saison mitigée
2e joueur de centre: «Martin St-Louis se dit à l'aise avec Kapanen à ce poste»
Kreider dans le premier trio: «Ça donne du poids à l'équipe» -Antoine Roussel
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Premiers jours du camp d'entraînement du Tricolore
Kreider dans le premier trio: «Ça donne du poids à l'équipe» -Antoine Roussel
Kirill Marchenko et son attitude envers les Blue Jackets: «Je le suspendrais!»
Rattrapage
Débat animé dans l'équipe des Amateurs de sports
Kirill Marchenko et son attitude envers les Blue Jackets: «Je le suspendrais!»
«On veut être capables de tester des recrues» -Martin McGuire
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Premiers matchs préparatoires samedi pour le CH
«On veut être capables de tester des recrues» -Martin McGuire
L'ouverture des restaurants La Cage à l'international avec Jean Bédard
Rattrapage
La poutine exportée en Europe
L'ouverture des restaurants La Cage à l'international avec Jean Bédard
«Le club a traversé des temps faibles, mais il n'a pas cassé» -Wandrille Lefèvre
Rattrapage
Le CF Montréal vainqueur contre les Whitecaps
«Le club a traversé des temps faibles, mais il n'a pas cassé» -Wandrille Lefèvre
Le CF Montréal en finale du Championnat canadien: «C'est pas gagné d'avance»
Rattrapage
L'équipe fera face au Forge FC
Le CF Montréal en finale du Championnat canadien: «C'est pas gagné d'avance»
«Ivan Demidov est capable de faire un point par match cette saison»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
L'analyse de Tony Marinaro
«Ivan Demidov est capable de faire un point par match cette saison»
«L'identité de notre équipe va rester la même» -Thomas Chabot
Rattrapage
Retour au jeu des Sénateurs d'Ottawa
«L'identité de notre équipe va rester la même» -Thomas Chabot
«Martin St-Louis a voulu faire deux groupes de qualité» -Martin McGuire
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Préparation aux matchs préparatoires
«Martin St-Louis a voulu faire deux groupes de qualité» -Martin McGuire
Chris Kreider sur le premier trio du Tricolore: «C'est un ailier vraiment idéal»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Camp d'entraînement à Brossard
Chris Kreider sur le premier trio du Tricolore: «C'est un ailier vraiment idéal»
Quelles combinaisons de trios pour le camp d'entraînement du Tricolore?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Prédictions
Quelles combinaisons de trios pour le camp d'entraînement du Tricolore?
«Pour l'évaluation des joueurs, c'est un concept intéressant» -Dany Dubé
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Premiers matchs préparatoires «en double» du CH
«Pour l'évaluation des joueurs, c'est un concept intéressant» -Dany Dubé