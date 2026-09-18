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L'antiraciste Colin Kaepernick lance un livre

«C'était le joueur qui sortait du moule» -Éric Hoziel

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 18 septembre 2026 20:00

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Éric Hoziel
Éric Hoziel
«C'était le joueur qui sortait du moule» -Éric Hoziel
Colin Kaepernick / AP Photo / Kevin Wolf

L'ex-quart-arrière des 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick, connu pour avoir protesté contre les violences policières en 2016 en s’agenouillant pendant l’hymne national américain, a lancé un livre.

Éric Hoziel fait un retour sur les événements qui ont mené l'équipe à le remercier et la NFL à céder aux menaces du président des États-Unis dans une histoire de collusion et d'enjeux entourant le respect du patriotisme américain.

Écoutez le commentaire d'Éric Hoziel à ce sujet, vendredi, au micro de l'animateur Mario Langlois, à l'émission Les amateurs de sports.

«Lors des évaluations des jeunes recrues pour le repêchage, il y a toujours les fameuses questions: "Quel fruit tu serais? Quel légume tu serais?" La question maintenant qui est rajoutée [depuis cet événement]: Qu'est ce que tu penses de Colin Kaepernick?»

Éric Hoziel

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