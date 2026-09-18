L'antiraciste Colin Kaepernick lance un livre

L'ex-quart-arrière des 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick, connu pour avoir protesté contre les violences policières en 2016 en s’agenouillant pendant l’hymne national américain, a lancé un livre.

Éric Hoziel fait un retour sur les événements qui ont mené l'équipe à le remercier et la NFL à céder aux menaces du président des États-Unis dans une histoire de collusion et d'enjeux entourant le respect du patriotisme américain.

Écoutez le commentaire d'Éric Hoziel à ce sujet, vendredi, au micro de l'animateur Mario Langlois, à l'émission Les amateurs de sports.