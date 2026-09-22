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Canadiens de Montréal

«Un Xhekaj c'est bien, mais deux, ça pourrait être mieux» -Mario Langlois

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 22 septembre 2026 18:45

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Un Xhekaj c'est bien, mais deux, ça pourrait être mieux» -Mario Langlois
Florian et Arber Xhekaj ensemble sur la patinoire le 22 novembre dernier. / Graham Hughes/La Presse Canadienne

Que manque-t-il aux Canadiens de Montréal pour aspirer aux grands honneurs cette saison?

Si le Canadien de Montréal de l'édition 2026-2027 a le potentiel de former l'équipe la plus stimulante des 20 dernières années, certaines lacunes demeurent à combler pour vaincre les Panthers et les Hurricanes de ce monde.

Écoutez l'animateur des Amateurs de sports, Mario Langlois, analyser les forces et faiblesses des Canadiens de Montréal, mardi, dans son édito Temps d'arrêt. 

«Je pense qu'un gars comme Florian Xhekaj mérite d'être inséré dans l'alignement le plus tôt possible, peut-être dès la semaine prochaine. (...) Un Xhekaj c'est bien, mais deux, ça pourrait être mieux !»

Mario Langlois

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