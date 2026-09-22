Que manque-t-il aux Canadiens de Montréal pour aspirer aux grands honneurs cette saison?

Si le Canadien de Montréal de l'édition 2026-2027 a le potentiel de former l'équipe la plus stimulante des 20 dernières années, certaines lacunes demeurent à combler pour vaincre les Panthers et les Hurricanes de ce monde.

Écoutez l'animateur des Amateurs de sports, Mario Langlois, analyser les forces et faiblesses des Canadiens de Montréal, mardi, dans son édito Temps d'arrêt.