Capitaine Kirk dans Star Trek

Connu pour son rôle du capitaine Kirk dans la série de science-fiction Star Trek, l'acteur William Shatner, maintenant âgé de 95 ans, poursuit une carrière musicale.

Reprenant de grands succès de Queen, David Bowie et Elton John, l'acteur a lancé jusqu'à maintenant une douzaine d'albums où il récite les paroles des chansons.

Il présentera d'ailleurs son tout premier spectacle de heavy metal lors du festival Riot Fest à Chicago.

Écoutez la chronique culturelle de Stéphane Leclair, dimanche matin, au micro de Denis Lévesque.