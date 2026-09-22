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Son autobiographie «Le roc et l’argile»

Décès subit de sa fille: «Ça restera toujours le plus grand drame de ma vie»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 22 septembre 2026 09:10

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Décès subit de sa fille: «Ça restera toujours le plus grand drame de ma vie»
Magali Picard / Cogeco Média

Dans son livre Le roc et l'argile, écrit par Daniel Lapointe et publié aux Éditions La Presse, Magali Picard met de côté son rôle de présidente de la FTQ pour se livrer en toute authenticité sur son parcours personnel marqué par la résilience.

Elle y aborde sans pudeur des drames marquants, comme le décès subit de sa fille de 10 ans, le grave accident de son ex-mari devenu handicapé, ainsi que l'accusation de meurtre visant le fils schizophrène de son conjoint actuel.

Écoutez la présidente de la FTQ, Magali Picard, faire le point à l'émission de Patrick Lagacé, mardi.

Se décrivant à la fois comme une femme forte et une personne anxieuse de nature, elle explique sa volonté de dire toute la vérité sans rien cacher.

«Ceux qui me connaissent plus personnellement vont vous dire: "Magali est pas juste du roc, elle est pas mal de l'argile aussi" [...] C'est ce que je suis, je suis très émotive, je suis une anxieuse de nature [...]. Je suis reconnue pour ça, quelqu'un qui est authentique, ben je voulais que ça soit le reflet quand même de la vérité ce livre-là.»

Magali Picard

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