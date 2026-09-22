Son autobiographie «Le roc et l’argile»

Dans son livre Le roc et l'argile, écrit par Daniel Lapointe et publié aux Éditions La Presse, Magali Picard met de côté son rôle de présidente de la FTQ pour se livrer en toute authenticité sur son parcours personnel marqué par la résilience.

Elle y aborde sans pudeur des drames marquants, comme le décès subit de sa fille de 10 ans, le grave accident de son ex-mari devenu handicapé, ainsi que l'accusation de meurtre visant le fils schizophrène de son conjoint actuel.

Écoutez la présidente de la FTQ, Magali Picard, faire le point à l'émission de Patrick Lagacé, mardi.

Se décrivant à la fois comme une femme forte et une personne anxieuse de nature, elle explique sa volonté de dire toute la vérité sans rien cacher.