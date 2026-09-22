De plus en plus de femmes les font retirer

La créatrice de contenu Cassandra Bouchard a récemment pris la parole pour mettre en lumière les risques que comporte la mise en place d'implants mammaires.

Écoutez le Dr Stephen Nicolaïdis, chirurgien plasticien et spécialiste au Canada dans l’explantation mammaire, faire le point sur le sujet, mardi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Il souligne notamment les risques réels de lymphome et les symptômes fréquents reliés à la réaction inflammatoire, comme la fatigue chronique, le brouillard cérébral et les douleurs musculaires.