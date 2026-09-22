Libération conditionnelle

La Commission des libérations conditionnelles du Canada a pris la décision de refuser la demande de sortie sous escorte de 7 heures formulée par l'ex-cardiologue et meurtrier Guy Turcotte, qui souhaitait rendre visite à sa famille.

Malgré un risque de récidive jugé faible, les commissaires ont rejeté la demande en raison du fait que Guy Turcotte refuse toujours de reconnaître que son geste était motivé par la colère envers son ex-conjointe.

Écoutez Any Guillemette rapporter les détails de l'audience en ligne, marquée par la présence émouvante de la mère des deux enfants tués en 2009, Isabelle Gaston, mardi à La commission.