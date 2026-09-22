La presse américaine réplique

Alors que le conflit de Donald Trump avec les médias traditionnels a pris de l’ampleur cette semaine, la Maison-Blanche a décidé de lancer lundi la chaîne «Trump TV».

Les moments forts de l’administration vont se retrouver sur cette chaîne, dont les principales déclarations.

Pendant ce temps, les médias se sont unis pour démontrer leur mécontentement envers le président américain, qui a décidé d’exclure CNN, MSNOW et Politico de la Maison-Blanche.

En réaction, les grandes chaînes de télévision, dont Fox News, ainsi que le New York Times et le Washington Post ont décidé, lundi, de ne pas couvrir en image les évènements de Donald Trump.

Écoutez Frédéric Labelle, chroniqueur réseaux sociaux, faire le point sur la chaîne «Trump TV» au micro de Patrick Lagacé, lundi.