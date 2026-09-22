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Il veut faire pression sur Ottawa

Eric Duhaime dévoile sa plateforme autonomiste au sein du Canada

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Entendu dans

La commission

le 22 septembre 2026 13:25

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Eric Duhaime dévoile sa plateforme autonomiste au sein du Canada
Le choc des idées / Cogeco Média

Eric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, a dévoilée une proposition constitutionnelle: se positionnant comme plus autonomiste que la Coalition Avenir Québec (CAQ), il suggère une stratégie de pression face au gouvernement fédéral plutôt qu'un troisième référendum sur l'indépendance.

Son plan inclut l'adoption d'une Constitution québécoise, une «loi bouclier» contre les ingérences fédérales, ainsi que le rapatriement de dix compétences provinciales, notamment en matière d'immigration.

Sachant que les pressions cherchant le droit de retrait avec compensation sans menace de souveraineté ont historiquement échoué, que vaut l'idée du chef du PCQ?

Écoutez les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez en débattre, mardi après-midi. 

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