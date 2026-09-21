‘‘Bromance’’ entre le PQ et le PCQ?

Les chefs du Parti libéral, de Québec solidaire et de la CAQ ont tous dénoncé un rapprochement idéologique entre le Parti québécois et le Parti conservateur.

Les deux formations politiques ont des idées communes au sujet des baisses de taxes, de la libéralisation de la vente de vin…

Alors que la formation d’un gouvernement du Parti québécois minoritaire se dessine, les conservateurs seraient-ils prêts à s’allier avec Paul St-Pierre Plamondon à l’Assemblée nationale ?

Écoutez le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, analyser le tout, lundi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.