Rumeur sur l'interprète de Magic Mike et son ex

De nombreux internautes soupçonnent l'interprète de Magic Mike, Channing Tatum, d'avoir créé un compte anonyme sur Instagram afin de ridiculiser son ex Zoë Kravitz et son nouveau fiancé, l'ex-membre de One Direction Harry Styles.

Tatum nie être l'homme derrière le compte bidness_nonya (« None of your business »), mais des internautes affirment détenir des preuves du contraire.

Écoutez les explications du chroniqueur Philippe Lacroix, mardi, au Québec maintenant.

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