Débat autour d'un engagement électoral

En campagne électorale, le chef libéral Charles Milliard a fait la promesse d'élargir l'autoroute 30 sur la Rive-Sud.

Est-ce un projet pertinent?

Mathieu Lavoie, candidat du Parti libéral du Québec (PLQ) dans la circonscription de Montarville, s'entretient avec les commissaires pour en défendre la nécessité, mardi midi.

Il précise que cet élargissement (entre Brossard et Boucherville) intégrera une voie réservée dynamique pour le transport en commun.

Selon le candidat, le projet est essentiel pour fluidifier le réseau routier et soutenir l'économie du Québec, particulièrement en vue de l'expansion du port de Contrecœur en 2030.