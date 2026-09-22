Rendez-vous non honorés en GMF: la prise en charge contestée

Entre le 1ᵉʳ janvier et le 31 juillet 2026, 21,24 % des rendez-vous auprès de médecins de famille et 43,69% dans les GMF n'ont pas pu être honorés.
Alors que la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) attribue ces difficultés à une pénurie de plus de 2 000 médecins de famille, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez dénoncent une illusion de prise en charge.
Écoutez les commissaires analyser le tout, mardi midi.
«Le secret de la santé, c'est un suivi [...]. La plupart des gens malades, c'est une série de problèmes liés à une maladie chronique ou à un ensemble de conditions... Et le mot "prise en charge" veut dire que tu comprends le cas et que tu es capable de regarder les différents symptômes dans le futur.»