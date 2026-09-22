Rendez-vous non honorés en GMF: la prise en charge contestée

Entre le 1ᵉʳ janvier et le 31 juillet 2026, 21,24 % des rendez-vous auprès de médecins de famille et 43,69% dans les GMF n'ont pas pu être honorés.

Alors que la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) attribue ces difficultés à une pénurie de plus de 2 000 médecins de famille, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez dénoncent une illusion de prise en charge.

Écoutez les commissaires analyser le tout, mardi midi.