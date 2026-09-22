Haine misogynique dans les écoles

Le masculinisme toxique et la misogynie en ligne connaissent une forte hausse et s'infiltrent désormais dans les écoles secondaires du Québec.

Face à des comportements inquiétants observés chez les jeunes, Rafaël Provost et Léa Clermont-Dion ont conçu un atelier de sensibilisation au consentement et aux relations égalitaires.

Bien que la demande explose avec plus de 60 écoles intéressées à travers la province, les initiateurs du projet déplorent un manque important de financement gouvernemental, lançant un appel à la société civile et au secteur privé pour soutenir ce projet essentiel à l'éducation des jeunes.

Écoutez Rafaël Provost, directeur général d'Ensemble pour le respect de la diversité, mardi au micro de Gino Chouinard.