Une demande de recours collectif a été déposée en Cour supérieure par une mère de famille contre son centre de services scolaire.

Elle dénonce ainsi l'obligation imposée aux parents d'acheter des uniformes auprès de fournisseurs désignés à des prix jugés excessifs, ce qui enfreindrait des directives du ministère de l'Éducation ainsi que le droit à l'éducation sans discrimination liée au statut social.

Écoutez ce qu'en pense Luc Ferrandez, lors de son édito, en compagnie de Nathalie Normandeau, mardi midi.