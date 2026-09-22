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Recours collectif

Écoles publiques: le débat relancé sur le prix des uniformes

par Maxim P. Paquet

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4:34

Entendu dans

La commission

le 22 septembre 2026 13:06

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Écoles publiques: le débat relancé sur le prix des uniformes
L’imposition de l’uniforme dans les écoles publiques du Québec a été motivée par une volonté de concurrence avec les écoles privées et une forme de fierté. / Adobe Stock

Une demande de recours collectif a été déposée en Cour supérieure par une mère de famille contre son centre de services scolaire.

Elle dénonce ainsi l'obligation imposée aux parents d'acheter des uniformes auprès de fournisseurs désignés à des prix jugés excessifs, ce qui enfreindrait des directives du ministère de l'Éducation ainsi que le droit à l'éducation sans discrimination liée au statut social.

Écoutez ce qu'en pense Luc Ferrandez, lors de son édito, en compagnie de Nathalie Normandeau, mardi midi.

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