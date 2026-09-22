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Une facture potentielle de 120 milliards $

Projet de TGV: «On n'a pas assez de bénéfices pour les coûts projetés»

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 22 septembre 2026 13:39

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Projet de TGV: «On n'a pas assez de bénéfices pour les coûts projetés»
Le TGV Québec-Toronto pourrait coûter 120 milliards $. / Adobe Stock

Jacques Roy, professeur émérite en gestion des transports à HEC Montréal, figure parmi les trois universitaires ayant publié une lettre ouverte dans La Presse contestant la viabilité financière et les projections de la société Alto pour son projet de train à grande vitesse (TGV) entre Québec et Toronto.

Il soutient que les coûts réels de construction du TGV pourraient atteindre 120 milliards de dollars — en se basant sur des projets européens similaires —, soit nettement plus que les 60 à 90 milliards réclamés ou projetés par Alto.

De plus, il remet en question l'analyse bénéfices-coûts, soulignant que les bénéfices directs de 48,5 milliards ne suffisent pas à justifier un tel investissement.

Il qualifie également d’«irréalistes» et de «science-fiction» les prévisions d'achalandage d'Alto (24 millions de passagers en 2055).

Que préconise-t-il, plutôt que le TGV?

Écoutez Jacques Roy professeur émérite en gestion des transports à HEC Montréal, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez mardi. 

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