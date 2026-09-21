Près de 45% rapporteraient des symptômes

L'Association des directeurs de police du Québec (ADPQ) a publié un communiqué lundi qui vise à sensibiliser la population à la détresse psychologique qui touche le milieu policier.

En effet, la répétition d'événements potentiellement traumatiques au cours d'une carrière, comme les suicides, les drames familiaux ou les accidents mortels, pèse lourdement sur la santé mentale des agents.

Près de 45% du personnel de la sécurité publique rapporterait d'ailleurs des symptômes liés à des troubles psychologiques.

Écoutez Manon Ouellet, directrice générale de l'Association des directeurs de police du Québec et directrice du service de police de la Ville de Saint-Eustache, faire le point lundi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.