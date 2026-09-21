 Aller au contenu
Près de 45% rapporteraient des symptômes

Santé psychologique des policiers: l'ADPQ tire la sonnette d'alarme

par 98.5

0:00
8:43

Entendu dans

La commission

le 21 septembre 2026 14:53

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Santé psychologique des policiers: l'ADPQ tire la sonnette d'alarme
L'Association des directeurs de police du Québec (ADPQ) a émis un communiqué lundi qui vise à sensibiliser la population à la détresse psychologique qui touche le milieu policier. / dechevm / Adobe Stock

L'Association des directeurs de police du Québec (ADPQ) a publié un communiqué lundi qui vise à sensibiliser la population à la détresse psychologique qui touche le milieu policier.

En effet, la répétition d'événements potentiellement traumatiques au cours d'une carrière, comme les suicides, les drames familiaux ou les accidents mortels, pèse lourdement sur la santé mentale des agents.

Près de 45% du personnel de la sécurité publique rapporterait d'ailleurs des symptômes liés à des troubles psychologiques.

Écoutez Manon Ouellet, directrice générale de l'Association des directeurs de police du Québec et directrice du service de police de la Ville de Saint-Eustache, faire le point lundi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Vous aimerez aussi

Et si le modèle des garderies privées subventionnées était mieux?
Lagacé le matin
Et si le modèle des garderies privées subventionnées était mieux?
0:00
10:09
Comment économiser sur l'épicerie en réduisant le gaspillage alimentaire
Le Québec maintenant
Comment économiser sur l'épicerie en réduisant le gaspillage alimentaire
0:00
5:10
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
«J'ai des affinités avec tous les partis» -Éric Duhaime
Rattrapage
‘‘Bromance’’ entre le PQ et le PCQ?
«J'ai des affinités avec tous les partis» -Éric Duhaime
«C'est peut-être le grand réveil que plusieurs attendaient»
Rattrapage
Médias expulsés de la Maison-Blanche par Trump
«C'est peut-être le grand réveil que plusieurs attendaient»
Campagne électorale: les libéraux peuvent-ils encore décoller?
Rattrapage
Québec 2026
Campagne électorale: les libéraux peuvent-ils encore décoller?
Géographie des centres de données: un inventaire inédit au Québec
Rattrapage
Une emprise majeure des Américains
Géographie des centres de données: un inventaire inédit au Québec
Sans médecin à 98 ans: contrainte de débourser 1 200 $ au privé pour un cancer
Rattrapage
Système de santé
Sans médecin à 98 ans: contrainte de débourser 1 200 $ au privé pour un cancer
Faudrait-il interdire aux candidats de se présenter loin de chez eux?
Rattrapage
Élections provinciales 2026
Faudrait-il interdire aux candidats de se présenter loin de chez eux?
«Le privé prend plus de place... comment se fait-il qu'on a plus de délais?»
Rattrapage
Pénurie de médecins dans le système de santé
«Le privé prend plus de place... comment se fait-il qu'on a plus de délais?»
Les grands réseaux boycottent la couverture visuelle de la Maison-Blanche
Rattrapage
Presse et présidence
Les grands réseaux boycottent la couverture visuelle de la Maison-Blanche
«Il faut que le chef en poste n'oublie pas la réalité quotidienne des Canadiens»
Rattrapage
Rentrée parlementaire à Ottawa
«Il faut que le chef en poste n'oublie pas la réalité quotidienne des Canadiens»
Élections: le Parti québécois s'approche du seuil d'un gouvernement majoritaire
Rattrapage
Nouveaux sondages
Élections: le Parti québécois s'approche du seuil d'un gouvernement majoritaire
La CAQ promet de faire baisser votre facture chez le vétérinaire, y croyez-vous?
Rattrapage
Question du jour
La CAQ promet de faire baisser votre facture chez le vétérinaire, y croyez-vous?
Mondiaux de cyclisme à Montréal: «C'est les Jeux olympiques du vélo!»
Rattrapage
Championnat du monde de cyclisme
Mondiaux de cyclisme à Montréal: «C'est les Jeux olympiques du vélo!»
Fiascos informatiques: le PLQ propose une nouvelle agence gouvernementale
Rattrapage
Campagne électorale
Fiascos informatiques: le PLQ propose une nouvelle agence gouvernementale
Quand et quoi manger lorsque l'on s'entraine?
Rattrapage
Chronique nutrition
Quand et quoi manger lorsque l'on s'entraine?