En ouverture de La Commission, les coanimateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez abordent plusieurs sujets marquants de l'actualité politique et judiciaire.

Le duo revient d'abord sur la campagne électorale québécoise, soulignant l'intensité des derniers jours avant le grand débat télévisé, commentant les récents sondages qui placent le Parti québécois (PQ) et son chef Paul St-Pierre Plamondon en position de former un gouvernement majoritaire.

Dans le cadre de la «question du jour», on invite les auditeurs à se prononcer sur la possibilité de voir M. St-Pierre Plamondon devenir le prochain premier ministre.

Écoutez l'ouverture de La commission, avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mardi midi.

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