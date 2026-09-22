À la suite de la décision de la Commission des libérations conditionnelles de refuser la demande de sortie sous escorte de Guy Turcotte, la mère des deux enfants tués par ce dernier réagit à La commission.

Interrogée sur son état d'esprit, Isabelle Gaston exprime son soulagement et sa satisfaction face à la rigueur du processus.

Elle souligne que pour la première fois, elle a senti que les questions posées par les commissaires étaient justes et pertinentes, mettant en lumière le manque de responsabilisation et de sincérité chez l'ex-cardiologue.

Selon elle, bien que la loi prévoie un espoir de réhabilitation pour les criminels, cette démarche doit impérativement passer par la reconnaissance pleine et entière de la vérité, une étape qui est loin d'être franchie par l'auteur des meurtres...

Écoutez le témoignage d'Isabelle Gaston, ex-conjointe de Guy Turcotte et maman de feu Anne Sophie et Olivier, mardi à La commission.