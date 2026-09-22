 Aller au contenu
La commission des libérations conditionnelles

«Pour la première fois, j'ai senti qu'on posait les bonnes questions»

par 98.5

0:00
10:38

Entendu dans

La commission

le 22 septembre 2026 14:42

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Pour la première fois, j'ai senti qu'on posait les bonnes questions»
Isabelle Gaston, l'ex-femme de Guy Turcotte, alors qu'elle quittait la salle d'audience du palais de justice de Saint-Jérôme, le 5 décembre 2015, au sixième jour des délibérations du jury lors du procès de ce dernier. / Graham Hughes/ La Presse Canadienne

À la suite de la décision de la Commission des libérations conditionnelles de refuser la demande de sortie sous escorte de Guy Turcotte, la mère des deux enfants tués par ce dernier réagit à La commission.

Interrogée sur son état d'esprit, Isabelle Gaston exprime son soulagement et sa satisfaction face à la rigueur du processus.

Elle souligne que pour la première fois, elle a senti que les questions posées par les commissaires étaient justes et pertinentes, mettant en lumière le manque de responsabilisation et de sincérité chez l'ex-cardiologue.

Selon elle, bien que la loi prévoie un espoir de réhabilitation pour les criminels, cette démarche doit impérativement passer par la reconnaissance pleine et entière de la vérité, une étape qui est loin d'être franchie par l'auteur des meurtres...

Écoutez le témoignage d'Isabelle Gaston, ex-conjointe de Guy Turcotte et maman de feu Anne Sophie et Olivier, mardi à La commission

«La victime et la société au complet, on a besoin d'avoir une réhabilitation et ça passe nécessairement par la responsabilisation et la reconnaissance de la vérité pleine et entière.»

Isabelle Gaston

Vous aimerez aussi

Implants mammaires: un chirurgien informe sur les risques graves pour la santé
La commission
Implants mammaires: un chirurgien informe sur les risques graves pour la santé
0:00
11:00
Channing Tatum a-t-il créé un compte secret pour s'en prendre à Zoë Kravitz?
Le Québec maintenant
Channing Tatum a-t-il créé un compte secret pour s'en prendre à Zoë Kravitz?
0:00
5:21
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
PSPP comme potentiel premier ministre: ça vous réjouit?
Rattrapage
Discussion
PSPP comme potentiel premier ministre: ça vous réjouit?
Implants mammaires: un chirurgien informe sur les risques graves pour la santé
Rattrapage
De plus en plus de femmes les font retirer
Implants mammaires: un chirurgien informe sur les risques graves pour la santé
Sondage Léger: du mouvement dans l'électorat même si le PQ reste en tête?
Rattrapage
Campagne électorale
Sondage Léger: du mouvement dans l'électorat même si le PQ reste en tête?
22% des travailleurs québécois vivent d'une paie à l'autre
Rattrapage
Sondage de l'Institut national de la paie
22% des travailleurs québécois vivent d'une paie à l'autre
Projet de TGV: «On n'a pas assez de bénéfices pour les coûts projetés»
Rattrapage
Une facture potentielle de 120 milliards$
Projet de TGV: «On n'a pas assez de bénéfices pour les coûts projetés»
Eric Duhaime dévoile sa plateforme autonomiste au sein du Canada
Rattrapage
Il veut faire pression sur Ottawa
Eric Duhaime dévoile sa plateforme autonomiste au sein du Canada
La demande de Guy Turcotte refusée: «Les victimes ne sont pas encore rendues là»
Rattrapage
Libération conditionnelle
La demande de Guy Turcotte refusée: «Les victimes ne sont pas encore rendues là»
Écoles publiques: le débat relancé sur le prix des uniformes
Rattrapage
Recours collectif
Écoles publiques: le débat relancé sur le prix des uniformes
Rendez-vous non honorés en GMF: la prise en charge contestée
Rattrapage
Système de santé
Rendez-vous non honorés en GMF: la prise en charge contestée
Le PLQ promet l'élargissement de l'autoroute 30 sur la Rive-Sud
Rattrapage
Débat autour d'un engagement électoral
Le PLQ promet l'élargissement de l'autoroute 30 sur la Rive-Sud
PSPP premier ministre, Guy Turcotte et Trump devant l'ONU
Rattrapage
Ouverture de La commission
PSPP premier ministre, Guy Turcotte et Trump devant l'ONU
Santé psychologique des policiers: l'ADPQ tire la sonnette d'alarme
Rattrapage
Près de 45% rapporteraient des symptômes
Santé psychologique des policiers: l'ADPQ tire la sonnette d'alarme
«J'ai des affinités avec tous les partis» -Éric Duhaime
Rattrapage
‘‘Bromance’’ entre le PQ et le PCQ?
«J'ai des affinités avec tous les partis» -Éric Duhaime
«C'est peut-être le grand réveil que plusieurs attendaient»
Rattrapage
Médias expulsés de la Maison-Blanche par Trump
«C'est peut-être le grand réveil que plusieurs attendaient»