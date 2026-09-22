Campagne électorale

Le Parti québécois pourrait former un gouvernement minoritaire aux prochaines élections, selon les résultats d'un récent sondage Léger.

Peut-on tout de même déceler certaines différences dans ce sondage dont les résultats semblent similaires aux précédents?

Écoutez Jean-Marc Léger, président de la firme de sondages Léger, faire le point sur ces résultats, mardi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.