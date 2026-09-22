Campagne électorale

Le Parti québécois pourrait former un gouvernement minoritaire aux prochaines élections, selon les résultats d'un récent sondage Léger.
Peut-on tout de même déceler certaines différences dans ce sondage dont les résultats semblent similaires aux précédents?
Écoutez Jean-Marc Léger, président de la firme de sondages Léger, faire le point sur ces résultats, mardi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Même si au global, des fois, on ne voit pas de mouvement, en arrière de ça, ça bouge. L'électorat québécois, c'est un électorat qui est mouvant.»