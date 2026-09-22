Sondage de l'Institut national de la paie

Près de 22 % des travailleurs québécois vivent d'une paie à l'autre, selon un sondage annuel de l’Institut national de la paie paru mardi. La situation se détériore-t-elle au fil des ans?

Écoutez Pierre Fortin, président de Jean Fortin et associés, faire le point sur la situation financière et l'endettement des ménages québécois, mardi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Il souligne notamment que si la province se situe dans une meilleure position économique que le reste du Canada, où la proportion grimpe à 28 %, l'inflation et le coût de la vie continuent de peser lourdement sur le budget des ménages.