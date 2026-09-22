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Discussion

PSPP comme potentiel premier ministre: ça vous réjouit?

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 22 septembre 2026 14:59

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
PSPP comme potentiel premier ministre: ça vous réjouit?
La commission / Cogeco Média

Écoutez les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez donner la réponse à cette question du jour, mardi, à l'émission La commission

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