Les incitations à prendre des suppléments

La créatine est un supplément qui connait une popularité croissante.

Bien que cette substance produite naturellement par le corps soit utile lors d'entraînements sportifs très intenses, son utilisation sous forme de supplément s'avère peu pertinente pour la population générale.

Écoutez la présidente de l’Ordre des diététistes nutritionnistes, Joëlle Émond, démystifier son usage, mardi matin à L'instinct Marie-Eve.

Elle soulève toutefois un intérêt scientifique prometteur quant à son usage potentiel chez les personnes âgées pour contrer la perte de masse musculaire et préserver leur autonomie.