L'importance des sports à l'école

En campagne électorale, le Parti québécois promet d'instaurer 60 minutes d'activité physique quotidienne à l'école.

Pour le moment, seulement 30% des élèves atteignent les recommandations actuelles...

Par contre, est-ce que la responsabilité de faire bouger les jeuner doit revenir aux enseignants déjà surchargés?

Écoutez le chroniqueur sport et société Kevin Raphael réagir à cette promesse du PQ, mardi au micro de Marie-Eve Tremblay.