L'importance des sports à l'école

En campagne électorale, le Parti québécois promet d'instaurer 60 minutes d'activité physique quotidienne à l'école.
Pour le moment, seulement 30% des élèves atteignent les recommandations actuelles...
Par contre, est-ce que la responsabilité de faire bouger les jeuner doit revenir aux enseignants déjà surchargés?
Écoutez le chroniqueur sport et société Kevin Raphael réagir à cette promesse du PQ, mardi au micro de Marie-Eve Tremblay.
«Seulement 30 % des élèves atteignent le niveau recommandé d'activité physique de 60 minutes par jour [...], c'est terrible.»